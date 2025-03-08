泰國擬加快遣返電詐獲釋人員　每周1500人包括華公民

中緬泰3國加大對電訊詐騙園區打擊力度，緬甸電詐園區已陸續釋放來自20多個國家的約7,000人，其中周四（6日）有數百名從緬甸網絡詐騙中心獲釋的中國公民經泰國遣返回國。泰國政府同日表示，目標計劃每周遣返1,500名外國公民，即每個工作日遣返300人，其中固定在每周三、周四和周五安排中國公民回國。

法國媒體周五（7日）報道，兩周前，有超過600名涉詐的中國公民經泰國從緬甸被遣返回中國。中泰緬官員上周在泰國曼谷舉行會議，進一步商討遣返事宜。當地電視台周四播出大批中國公民從緬甸被送往泰國達府的湄索機場，搭乘航班回國的畫面。泰國邊境部隊亦確認，有456名中國公民已搭乘6架中國南方航空的包機返回中國。

針對遣返計劃，泰國外交部發言人尼康德（Nikorndej Balankura）周四表示，每周一和周二將優先遣返其他國家的公民，泰國外交部將與相關國家使館協調，以加快立即遣返行動。有受騙入詐騙中心的人員表示，他們最初被誘騙至緬甸從事網絡投資、愛情詐騙及賭博騙局，曾遭受毆打和虐待。

大量獲救人員目前滯留在泰緬邊境附近的收容營地，有人已在此受困數周，生活環境惡劣。因營地過度擁擠，衞生條件惡劣，當地官員擔憂可能爆發疾病疫情。尼康德強調，有人已經生病，但已盡快送往泰國一側，並安排遣返。