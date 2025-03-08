日本和菓子老店及餐廳爆諾如病毒　港衞生署籲外遊提高警覺

多人因光顧和菓子店「清月」製造的日本甜點而感染諾如病毒。(網圖)

日本感染性腸胃炎的活躍程度有所上升。市民外遊時須提高警覺，預防諾如病毒感染！衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日(8日)表示，諾如病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸小量諾如病毒，亦有機會受感染。他特別呼籲計劃或正在日本的市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

根據日本當局公布的資料，由上月至今已有超過150人因為光顧大阪府一間日本料理「喜一」或進食鳥取縣米子市一間和菓子店「清月」製造的日本甜點(包括草莓大福)而感染諾如病毒。日本衞生當局的資訊也顯示，近期當地感染性腸胃炎的活躍程度有所上升。

徐樂堅指，諾如病毒一般在冬季會較為活躍，可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發。由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。衞生署提醒，不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用。

諾如病毒的症狀包括惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊愈，症狀通常在一至三天內有所改善。