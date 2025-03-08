詐騙短訊扮「官方」幾可亂真　專家教你一招防損失

釣魚詐騙手機短訊防不勝防，有騙徒冒認網購物流平台，利用同名短訊混淆視聽，騙取金錢。由於真假難辨，有人索性不回應任何機構短訊，結果錯過重要信息，例如拒絕入境處來電，錯失討論外傭事宜的機會。資訊科技專家向《東呼即應》表示，現時短訊發送人名稱無限制，容易造成混淆，建議收到短訊時應確認有否使用相關服務，仔細核對網域；若有懷疑，切勿點擊任何連結。

「CyberDefender守網者」社交平台專頁上月25日公布，過去一周警方接獲63宗網絡釣魚騙案，損失金額超過320萬元，其中有45宗涉及假扮網購物流平台「菜鳥」，一名43歲本地男子點擊短訊內連結，輸入其信用卡資料後更被盜用超過12萬元。菜鳥指正在修復有關漏洞，不過事情曝光已經約一個多月，至今仍有市民反映收到類似釣魚短訊。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，現時一般只要找到短訊的承辦商即可發送短訊，而短訊發送人的稱謂設置亦無限制。當手機收到短訊後，一般會把相同發送人的短訊的放在一起，導致真假短訊均放在同一「收件箱」內，亦即同一對話框內，令收件者混淆真假短訊。一旦騙徒把釣魚連結放進短訊內，市民就有機會上當受騙。因此，通訊事務管理局辦公室實施早前短訊發送人登記制度，在發送人稱謂前加「#」號，例如銀行、航空公司及部分公營機構，都會用加「#」號的方法發送。

方續指，騙徒現時愈來愈本地化，專門研究香港有甚麼公司，仍未申請短訊發送人登記制度加「#」號，而又經常向市民發送短訊或一次性驗證密碼，然後騙徒會利用沒有「#」號的短訊發送人名字，發送假訊息。至於早前發生的偽基站事件，他指出，這些假基站可以隨意發送有「#」號的短訊發送人登記制度的號碼，而用戶在收到假短訊的同時，亦可能遇到信號差、無法打電話或上網的情況。

為防範釣魚詐騙手機短訊，方保僑建議，市民收到短訊後，應先確認自己是否使用過該公司的服務；如果有，則需要核對網域是否一致；如果不太會分辨或有懷疑，最好不要點擊連結。他提醒，市民可以使用防騙伺服器測試連結的安全性，或檢查短訊發送人的真實性，以降低受騙風險。