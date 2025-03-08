入澳牛稱「趕救火」催侍應上餐　網紅扮消防涉違例惹網民狠批

近日網上社交平台分別有片段瘋傳，顯示一名相信是網紅的男子，身穿消防員服，包括戴上頭盔、手套及長靴等全副裝備，進入佐敦知名茶餐廳澳洲牛奶公司(澳牛)。期間，該網紅多次聲稱「我食完嘢去救火！」、「去廟街救火」，又向其他輪候的食客敬禮「Yes Sir」，又表示自己隸屬「九龍區」。

該網紅落單時，仍不斷催促侍應上餐，表示「趕住救火，快啲快啲！」侍應則回應「真係似喎，救火喎」。有加長版片段則顯示，該名網紅兩度穿消防員服搭乘的士，期間曾向司機聲稱自己是臨時演員「趕住拍戲」，並且問「似唔似呀個造型」，司機則回應稱「似」。

有網民看畢片段後議論紛紛，直斥其行為有損消防員專業形象，「影衰消防員」、「請唔好侮辱消防員」，「真正嘅消防員唔會咁周街去食嘢」。其後，該網紅懷疑知衰，於本周四(6日)留言補飛，指「本片人物純屬虛構，如有雷同，實屬巧合！」不過不少網民質疑其行為已觸犯「假冒公職人員」罪。據了解，該名男子並非消防處人員，所穿的衣物並非消防處制服或裝備，涉嫌違反《消防條例》，事件已由執法部門跟進。