內地發展人工智能新興領域　代表委員促推動技術攻關

劉慶峰（左）建議，要推廣大模型在產業領域的應用。

十四屆全國人大三次會議繼續在北京召開，今年的政府工作報告中提及人工智能和數字經濟等新興領域發展。內媒周日（9日）引述不少代表委員、企業代表等業內人士，認為數字經濟經濟規模不斷提升，持續推進「人工智能+」行動。全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰建議，要推廣大模型在產業領域的應用，推動新一代智能終端商業化加速落地。

今年政府工作報告提及，數碼經濟核心產業增加值佔國內去年生產總值比重達到10%左右。全國政協委員、中國社會科學院經濟研究所研究員黃群慧表示，此數據影射出中國大力推動創新驅動發展，新舊動能正加速轉換。全國人大代表、廣東拓斯達科技股份有限公司董事長吳豐禮亦表示，深感人工智能正為各行各業帶來前所未有的機會。

全國政協委員、中國資訊通信研究院院長余曉暉認為，人工智能正深刻改變製造設備、機械人、工業自動化、工業軟件等領域的產品形態與產業圖景，電腦、手機、家電、無人系統、物聯網等各類終端產品也加速向人工智能升級。而發展人工智能則要繼續推動關鍵核心技術攻關、優化全國算力資源布局。黃群慧表示，持續強化算力供給仍是建設新型基礎設施、提高現代化產業體系先進性的關鍵要求。全國政協委員、360集團創始人周鴻禕認為，國家將全方位支持人工智能發展，意味着未來蘊含極大的創新創業機會。