的士車隊首隊於本月底投入服務　當局促車隊研服務質素追上時代

5支的士車隊將在本月底開始陸續投入服務，其他車隊亦會在7月前陸續投入服務，而五隊車隊總共有3,500部的士，超過現時的士數量的六分一。另外，當局將修例要求司機提供至少兩種電子支付工具。

運輸及物流局局長陳美寶表示，的士車隊有別於以往以地區劃分三種的士，車隊的士種類包括6人的士，車廂有更多空間擺放行李或輪椅等，適合往返機場、口岸等。當局鼓勵車隊創造自己品牌，設法為不同群眾提供服務，令服務質素如何追上時代，滿足現時不太到位的服務，期望日後可精益求精，滿足市民出行需要。

5間獲選的營辦商為3支市區車隊及2支混合車隊，分別是Big Boss Taxi Company Limited、CMG Fleet Management Limited、新科發展（國際）有限公司、星群的士服務有限公司，以及泰和管理有限公司。泰和車行的「JOIE 樂行」車隊目標於3月底投入運作，目標爭取成為全港首批進軍市場的士車隊，車隊規模達800輛，其中包括400輛豪華的士、100輛無障礙的士及300輛混能的士，預計投入運作初期，大約480輛的士投入服務。