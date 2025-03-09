男網紅假扮消防員惹議　消防處稱涉嫌違例交執法部門跟進

男子向侍應稱自己「真係消防員」，另一影片中聲稱制服自網購平台購得。

近日社交平台一名「網紅」上傳影片引起爭議。該名男網紅在片中身穿包括頭盔、手套及長靴等全套裝備的消防員服裝，前往佐敦知名茶餐廳「澳洲牛奶公司」(澳牛)用餐，期間多次聲稱「食完嘢去救火」。他於排隊期間，曾向其他輪候食客及途人敬禮稱「Yes Sir」，又指自己隸屬「九龍區」。至侍應為其落單後，男子再多次催促稱「趕住救火，快啲快啲」，又表示「我真係消防員嚟㗎」、「唔係拍戲」。

片段引起網民熱議，直斥男子舉動有損消防員專業形象，指他拍片「影衰消防員」，又質疑男子行為觸犯「假冒公職人員」罪。消防處今日(9日)回覆《東網》查詢，確定該男子並非處方屬員，影片中身穿的衣物並非消防處的制服或裝備。由於該男子涉嫌違例，消防處已將事件交由執法部門跟進，並會全力協助執法部門調查。

翻查男子Facebook專頁，他於上周二(4日)開始先後上載共4條有關影片，包括拍下男子聲稱在網購平台購買涉事消防服，在一籃球場內示範穿着，以及另外3條穿着消防服外出的影片，片中男子除了到訪「澳牛」用餐，亦拍下他孭住一名男子行唐樓樓梯，以及乘搭的士時與司機的對話，對方當時更回應稱其造型神似，各影片貼文均寫有「長沙灣消防員」的字眼。

事件在網上發酵，該名網紅懷疑知衰，事後編輯各影片貼文，加上「本片人物純屬虛構，如有雷同，實屬巧合！」字句，並再上傳新影片，辯稱有關服飾如同玩具服、「細路仔都可以着」，指自己不知道行為構成違法，又指自己並無自稱消防員，當時片中的士司機、餐廳侍應及老闆等均清楚自己只是在拍片，又將今次被「追擊」歸咎於「自己影片多人觀看」、「自己太出名有價值」及「香港戾氣太大」等，認為自己行為與平日大眾萬聖節裝扮無異，無奈稱自己「都係拍嘢搵食」。

消防處亦指，根據香港法例第95章《消防條例》第27(3)條，任何人士如非消防處成員，未經消防處處長許可而穿着消防處的制服或穿着任何具有該制服的外觀或附有該制服的特殊標誌的服裝，即屬犯罪，可處第4級罰款及監禁6個月。而任何人士如想使用仿造消防處制服作拍攝用途，須於拍攝前最少十個工作天前，以書面向本處提出申請，並提供拍攝詳情，包括故事大綱、涉及穿着該等制服場面的劇本和演員的資料等等。申請將按個別情況考慮。