創業展才能計劃批出逾1.75億萬元資助　累計創造約1430就業職位

社會福利署（社署）「創業展才能」計劃透過撥款資助方式，協助非政府機構開設小型企業或業務，為殘疾人士提供就業機會。位於筲箕灣的香港抗戰及海防博物館、由社會企業扶康會營運的咖啡室，亦是社會福利署創業展才能計劃資助項目之一，旨在為殘疾人士提供就業機會，構建共融工作環境。咖啡室共有30多名員工，約60%為殘疾人士

創業展才能計劃於2001年推出，以市場導向為主的方式，透過撥款資助，協助非政府機構開設小型企業或業務，為殘疾人士提供更多就業機會，每項申請最高可獲300萬元撥款，獲資助項目的僱員最少須有一半為殘疾人士。社署2019年更向企業提供額外資助，以支付創業初期聘用僱員進行籌備工作的薪金開支，以及資助期結束後殘疾僱員的部分薪金開支。

截至今年1月底，計劃批出超過1.75億萬元資助款項，用以成立約140項不同性質的業務，涵蓋零售服務、餐飲、汽車美容等行業，累計創造約1,430個職位，其中約70%專為殘疾人士而設。

本身是殘疾人士的侍應阿寬，在扶康會轄下社會企業工作至今約6年，約3年前轉至這間咖啡店上班，現時主要負責送餐、收餐等樓面工作。阿寬認為工作上的挑戰，主要是應付顧客投訴。

咖啡室主管劉美華盛讚阿寬工作認真、待客用心。她認為，不少殘疾人士有就業困難，其中一個原因是部分僱主不了解他們的需要和能力。部分殘疾人士需要別人重複指導，也要他人鼓勵和讚賞，部分則不能長時間工作，她會因應情況，適當調節輪班時間，將工作細分，讓每名員工都可以發揮所長。擁有咖啡師證書的阿寬，更期望日後能學以致用，在咖啡室調製飲品。

社會福利署高級行政主任(康復服務市場顧問辦事處)晏敏琪表示，政府康復政策的整體目標，是讓殘疾人士發揮體能、智能及適應社會生活的能力，鼓勵他們融入社會，從而享有與其他人一樣的平等權利。當局希望透過這計劃，加強公眾人士對殘疾人士能力的認識，鼓勵更多僱主聘用殘疾人士，支持他們自力更生，融入社會。