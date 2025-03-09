十四屆全國人大三次會議舉行期間，被問及2025年中國國防費預算的安排情況時；解放軍和武警部隊代表團發言人吳謙周日（9日）在北京回應稱，中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。而今年全國一般公共預算安排國防支出為1.81萬億元（人民幣，下同，約1.96萬億港元），其中中央本級支出1.78萬億元（約1.93萬億港元），兩者均比上年預算執行數增長7.2%。

吳謙解釋增加國防支出主要原因一是大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設，建構新型軍兵種結構布局；又需推動偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系及能力建設，保障軍隊建設「十四五」規劃攻堅收官。吳謙強調，也是為了加強實戰化軍事訓練，推動軍院內涵式發展，建強新型軍事人才培育體系；亦是持續深化國防與軍事改革，完善軍事人力資源等領域配套政策制度，改善部隊練兵備戰及工作生活保障條件。

中國政府按照慣例，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由人民代表大會審查和批准，依法管理和使用，並對外公布國防支出預算總額。吳謙強調中國積極參與聯合國軍費透明製度，預算規模、結構、基本用途等都公開透明；與美國等軍事大國相比，中國的國防支出在佔國內生產總值或國家財政支出的比重，或國民人均國防支出、軍人人均國防支出等方面都是比較低。

吳謙直言，中國尚未實現完全統一，也是世界上周邊安全形勢最為複雜的國家指一，中國軍隊在維護國家主權和領土完整等方面面臨嚴峻挑戰。中國有限的國防支出既是應對複雜安全挑戰的需要，也是回應國際社會期待、履行大國責任的需要，有助於中國軍隊提供更多公共安全產品，為服務建構人類命運共同體做出更多貢獻。