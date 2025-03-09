調查揭工廈劏房1劏60間　團體促簡樸房設起始租金

葵涌區有多幢工業大廈，當中不乏工廈劏房。有團體今日（9日）發表葵青區工廠大廈不適切居所現況調查報告，發現工廈劏房多以1至2人居住為主，佔逾8成，高於一般劏房；而平均分間單位的數量亦是一般劏房的5倍，最高可以1劏60。而面積中位數約為150呎，較一般劏房為高，吸引了有較寬敞居住空間需求的住戶。惟衍生出各種環境及安全問題。團體認為，面對政府取締劣質劏房政策，應全面檢討及改善清拆及安置政策支援程序，確保未來受取締之劏房戶獲安置安排。

葵涌劏房街坊會及聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院研究助理教授梁嘉敏合作進行了「2024葵青區工廠大廈劏房現況調查」，透過問卷調查於去年10月至12月期間接觸居於葵涌區工業大廈的住戶共約834戶，訪問了66戶葵青區工廠大廈劏房居民。

調查發現，有逾8成受訪者為1至2人家庭，其中一人住戶較一般劏房高出約1成；工廈住戶平均人數為1.88人。而平均分間單位數量方面，工廈劏房是一般劏房5倍，受訪工廈住戶單位的分間單位面積中位數於2022年與2024年同為150呎；工廈單位分間數量平均是15.6間，比一般劏房的3.2間多出近5倍，分間最多一個單位分間了60個房間分間數量驚人。團體認為，此反映了工廈劏房單位明顯較私樓劏房單位面積大，吸引經濟能力不足、但需要有較寬敞居住空間的住戶，但分間數量驚人的工廈單位亦出衍生各種環境及安全狀況。

團體建議，應增設全港5區中轉屋單位，以應對原區安置及可負擔租金的考慮；而在「簡樸房」規管制度立法前，應盡快設立「起始租金」；恒常化關愛基金搬遷津貼；以及持續推行現金津貼，恒常化各項基層住屋津貼等。