民宿網購盜版小熊擺設　被告侵權索賠3.8萬人民幣

內媒周日（9日）報道，河南開封民宿老板潘先生反映，自己早前花3,380元（人民幣，下同，約港元）網購一個小熊擺設放在民宿，詎料卻收到法院傳票，原告稱其未獲得授權和許可，以盈利為目的擺放該小熊，要求賠償3.8萬元（約4萬港元）。

潘先生指自己循正常流程購買，認為要告也是告商家，而非消費者。而銷售小熊裝飾的商家則稱：「素材我們也是網上找的，不知道有外觀專利。你（消費者）和原告談談，我們到時候出一點（錢）。」原告公司委托人解釋，這是有著作權的雕像，潘先生買的是假貨，商家未經授權，民宿老板擺放也需得到權利人授權，目前起訴的名單裡也包含商家。原告委托人稱：「如果買回小熊放自己房子裡沒問題，但民宿是經營場所，侵犯了展覽權，如賠償和解我們會考慮撤訴。」

深圳市一法院的法官向記者介紹，當前電商平台已淪為侵犯知識產權的重災區，在司法實踐中，網店銷售侵權玩偶或裝飾物的行為，大多數被訴構成著作權民事侵權。消費者在向上游商家購買涉動漫形像產品時，應主動審核授權情況，通過合法途徑以正常的市場價格購買，並保留好購銷合同、付款憑證等材料。