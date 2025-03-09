人大代表陳雲英：台灣不敢開放　憂對陸抹黑謊言消失

十四屆全國人大三次會議繼續在北京舉行，台灣省代表團周日（9日）舉行對媒體開放的全體會議，審議最高法、最高檢工作報告等。會上被問及兩岸觀光問題，全國人大代表、全國台聯副會長陳雲英回應指，台灣不想開放、害怕開放，會令對大陸的抹黑及謊言一夜消失，所以提高開放門檻。

陳雲英在會上表示，兩岸原來有「一個中國」共識，兩岸的政治互信建立在「九二共識」的基礎上，但目前台灣當局背離原有基礎，所以沒有政治互信。她又質疑當前中國大陸國力強大，台灣方面卻有許多抹黑污衊，一旦開放，台灣當政者的謊言還能持續多久。陳雲英認為大陸對開放是充滿善意的，所以如今受到的阻礙是兩岸同胞都不願意看到的。

陳雲英又建議，台灣有關旅遊業者，應與大陸同胞維護權益一樣，要去寫報告、寫建議，以信訪方式表達不滿和發表意見。她亦希望台灣當局回到民意的基礎上，來看兩岸交流的重要性。對於台灣禁止與大陸多所學校交流，陳雲英擔憂這些限制可能會產生「寒蟬效應」，也提醒大陸可反過來激勵各級學校更熱情地歡迎台青子弟來大陸就讀。惟台灣當局過度的壓制政策勢必造成反抗，應該反思，謹慎施策。

就促進兩岸交流、融合發展方面，全國台聯副會長顏珂在會上強調，當前兩岸關係面臨嚴峻複雜形勢，民進黨當局拒不承認九二共識、依美謀獨，嚴重危害台海和平穩定。另有多名台灣省代表團的代表們向台青喊話，多來大陸走走看看，增進文化交流、增加歸屬感、認同感。