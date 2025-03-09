睡眠質素影響大腦廢物清除　港大研究指或損害長者記憶力

香港大學一項研究發現，長者睡眠質素欠佳與大腦「廢物清除系統」紊亂有關。研究隊通過功能性磁振造影掃描和睡眠記錄，對72名長者進行了研究，結果顯示睡眠質素差會透過抑制恢復性的膠淋巴系統，對正常大腦功能產生不利影響，研究團隊指出睡眠通過膠淋巴系統對人類大腦網絡的影響，進而影響長者的記憶表現。因此，保持高效的膠淋巴功能應能促進健康老化。

港大心理科學與臨床心理學講座教授兼梅雅基金腦神經心理學教授李湄珍及其研究團隊專注於研究膠淋巴系統，這是一種在清除大腦廢物中起關鍵作用的液體運輸途徑，其效率是決定大腦健康的重要因素。李湄珍指，睡眠質素、大腦活動和膠淋巴功能相關，了解睡眠質素如何影響膠淋巴系統和大腦網絡，可為年齡相關記憶變化的神經生理機制提供了寶貴的見解。

李續指，研究結果為睡眠質素通過潛在的神經關係影響認知健康提供了重要證據，特別是睡眠質素欠佳的長者經常抱怨記憶力受損，而研究則為睡眠、膠淋巴系統和多模態大腦網絡之間的互動提供了新的視角。