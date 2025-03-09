社福開支未來4年削7% 　當局料調整非恒常開支應對

政府面對千億財赤，早前公布的《財政預算案》提出社福開支，4年要減合共7%。其中社福、醫療及教育，要檢視能否減更多。勞工及福利局局長孫玉菡指，盡量不調整現時提供的各種社福服務開支，如綜援、宿位及照顧名額等，未來會着眼於非恒常開支，如用撥款購買物業作社福設施等。

孫玉菡在一個電視節目中表示，將來即使進一步再削減社福開支，都只能針對非經常開支，包括研究是否用足200億港元購入物業，改為社福設施。他指，恒常開支希望幅度清晰，坦言恒常開支難調整，始終社福需求大，本港亦面對人口老化，就算再需要任何調整，目標亦不在恒常開支，而是其他非恒常開支。

孫指，非恒常開支的例子，包括會研究2020年已獲撥款200億港元，購入60個物業，以改為社福設施的計劃，能否有節省的空間。局方研究和現有青少年機構物業對調，購買較平中低層單位予青少年團體，以作交換及騰出地下單位作長者設施。他認為此方法「騰籠換鳥」，將現有服務做青年、家庭的，佔據了原本矮的地方，政府之後買高的地方、讓他們騰上去，餘下的空間就可以做老人和小童，買高層又更便宜點。

另一節流方法，是早前已表明，延長社福機構儲備回撥政府的年期至5或6年，令它們在削支後期有更多儲備應對，但170多間機構只有共約40億港元，被問及會否杯水車薪。孫就回應指，其實不只這40億港元，還有另外40億港元是公積金、寄存帳戶的儲備，當然那些不是全部可用，但計過數、足夠付所有款項，都願意為他們拆牆鬆綁，料兩筆合共資金有50、60億港元。他強調削減支出下，綜援等福利，協議下的服務，例如宿位、照顧名額不會減，要減的都是行政開支，或者社福機構以往額外做多的服務。