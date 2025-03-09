珠寶雙展聚逾8.2萬買家親臨　貿發局調查發現業界對經濟審慎樂觀

今屆香港國際珠寶展和國際鑽石、寶石及珍珠展圓滿閉幕，香港貿易發展局今日(9日)披露珠寶雙展共吸引來自141個國家及地區、逾8.2萬名買家親臨採購。該局在進行現場問卷調查，結果發現買家及展商對經濟前景的態度審慎樂觀，44.2%受訪者預計未來一至兩年整體銷售額將會上升，50.6%受訪者預計持平。

第41屆香港國際珠寶展以及第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展繼續採用兩展兩地」模式，雲集來自逾40個國家及地區、約4,000家展商參與。其中有來自125個國家及地區約3.2萬名買家參與鑽石、寶石及珍珠展，以及來自133個國家及地區約5.1萬名買家出席珠寶展，東盟、中東、西歐和南美買家均錄得增長，充分彰顯珠寶雙展的國際化。

該局在展期期間訪問現場1,434名參展商和買家，發現買家及展商對經濟前景的態度審慎樂觀，44.2%受訪者預計未來一至兩年整體銷售額將會上升，50.6%受訪者預計持平。他們又為未來兩年中東、印度、澳洲及太平洋群島、東盟及南韓的珠寶銷售的增長前景較理想及非常理想；另有較多受訪者嘗試開拓歐洲、東盟、北美洲、中東及日本的珠寶市場。

受訪者又認為，今年時尚首飾、貴重珠寶、輕奢首飾有最大增長潛力，相信黃色K金、白色K金及純黃金是今年最受歡迎的貴金屬產品。而鑽石是今年最受歡迎的寶石，其次是紅寶石、祖母綠。

另一方面淘寶天貓今年首次參與珠寶展，助展商突破地域界限，開拓內地市場，共有10間參展商及6位網紅達人參與，總觸及高達超過600萬人次，銷售額達5,000萬港元。