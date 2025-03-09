人社部：依法查處就業歧視等違法行為

人力資源和社會保障部部長王曉萍周日（9日）在全國人大會議民生主題記者會上指出，將着力營造更加公平有序的就業環境，加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障，持續開展清理整頓人力資源市場秩序的專項行動，依法查處就業歧視、「黑職介」，招聘欺詐等違法行為，保障勞動者就業權益。

她稱，會同有關部門出台《加力重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業崗位挖潛擴容支持重點群體就業創業實施方案》，圍繞先進製造業、消費新熱點、民生新需求、重大工程項目等領域行業，面向城鄉基層、中小微企業等，加大就業崗位釋放力度，分領域、分類別制訂專門的方案。同時，全面落實穩崗返還、政府補貼等存量就業政策，及時儲備和出台就業增量政策。

王曉萍說，重點支持青年創新創業、農民工返鄉入鄉創業，更好釋放創業帶動就業的倍增效應。確保重點群體就業穩定：面向高校畢業生等青年，出台新一輪支持政策，穩定招聘規模；面向脫貧人口等農民工，拓寬外出務工和就近就業渠道，強化勞務協作、打造勞務品牌，加強大齡農民工服務培訓支持力度，促進就業增收。面向就業困難人員，加強針對性援助幫扶，切實兜牢民生底線。扎實做好退役軍人安置和就業服務工作。