建公寓解決人才住屋問題？　議員擔心加重本地住屋悶氣

政府近年大力「搶人才」，有報道認為政府應設「人才公寓」解決衍生的房屋問題。有議員指本地人亦有住屋問題未解決，擔心設「人才公寓」加重本地住屋悶氣。而接受該報道訪問的議員澄清，其言論原先有「前文後語」，指是建議僱主提供住屋誘因，而非讓政府為人才提供房屋。

政府曾指，去年首十個月各項人才入境計劃共收到近18萬宗申請，當中近12萬宗獲批，約75,000人已經到港、約75,000名受養人隨同獲批人才抵港。今（9日）有報道指，外來人才對住屋需求殷切，本港有必要考慮建人才公寓以解決人才住屋的問題。

議員江玉歡同日在社交平台貼文回應，指本港人才計劃毋須先找到工作、定義寬鬆，認為假如日後推行人才公寓，要小心處理執行細節、防止濫用。她又認為，現時中產階層缺乏政策幫扶，年輕本地人才住屋問題也未有解決，興建人才公寓或加大本地住屋悶氣。

她進一步接受訪問指，政策並非不對，現時科技園亦有類似建築。但她認為應先了解實際住屋需求總數，同時要對本地人才公平，指「我們現有香港的人才，特別是中產或青年那一班，其實那又怎樣呢？」

本身是高才通人才服務協會會長的議員尚海龍在相關報道表示，人才公寓租賃需求強勁。他澄清相關言論「應該是前文後語是有些條件的」，指出部分高才期望僱主提供房屋支援，並非要求政府去提供房屋配套。他直言，要求政府提供人才公寓「不合理」，只是認為僱主支援有利人才找工作。

他又澄清，其建議不影響本地福利或房屋市場，只是提出高才擔心本港房屋貴。他建議參考科技園類似的智慧生活及共用協作空間，讓僱員排隊申請公司提供的住宿。