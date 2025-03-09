多次被法官嚴詞訓斥　律政司有否為法治把關

法庭早前審理2018年一宗保母車的司機於北角疑無拉手掣，於斜路溜前釀成5死2傷的案件時，主審法官狠批控方陳詞斷章取義、胡說八道，有誤導法庭之虞，表明會考慮作投訴，事件反映律政司檢控質素泥沙俱下。其實，去年沙嶺木廠釀一死的工業意外，當時駕駛剷車的司機竟未被檢控；以及被改編成電影的「馬家健案」，在律政司履行「堅守其獨立的刑事檢察職能，不受任何干涉」承諾的同時，市民大眾也滿頭問號，究竟律政司是如何為法治把關的呢？今集《功夫茶》探討相關事件。

律政司司長早前出席一個跑步賽事時曾表示，「不以結果為目標而是以參與為目標」，但去年10月特首發表施政報告時仍在說，會建立「以結果為目標」的政府，莫非短短4個月，便變成了「不以結果為目標」。其實一些律師所寫的書，當中寫着「為無辜者洗脫罪名，為有罪者求情減刑」，眾所周知律師是不論案件判決的結果如何，當事人都一樣要付律師費，相當之「不以結果為目標」，這麼的「誠實豆沙包」很令人泄氣。不過，翻查資料顯示，原來司長此話前面尚有重點，此句話的全意是司長形容自己今次，「十分例外地不以結果為目標。」

法庭早前就2018年一宗保母車在北角疑無拉手掣在斜路溜前，釀成5死2傷的案件進行審訊，其實涉事司機於2019年已被判罰款2,000元及停牌半年;但直至2022年，在死因庭研訊尾聲，律政司才申請重新審視案件，加控肇事司機危駕致死等7宗罪。市民不禁問律政司，有否時刻為法治把關，何解可以出現當初只以輕微罪名票控司機，一個「屈尾十」又說要加控司機危駕致死等罪名。難怪負責審理的法官也狠批，指控方不斷地將「一罪兩審」及「免受雙重損害」的原則及測試混淆，引用不適當案例，有誤導法庭之嫌，表明會考慮作出投訴。

另一方面，去年3月沙嶺木廠一宗工業意外導致一名工人死亡，涉事木行被裁定違反職安健條例，判罰款12萬元。工業傷亡權益會事後向律政司司長發公開信要求上訴，指當時駕駛剷車的司機沒有被檢控，令人失望和憤怒。眾所周知，律政司負責本地刑事檢控工作，換言之告與不告，關乎了是否有將干犯法例的人士送上法庭受審，怎樣控告，則關涉着法庭就着律政司所提的檢控作出審理。

2018年東方日報頭版報道，律政司在一宗涉及假文件借貸的財務詐騙案中，向兩名涉嫌放高利貸及洗黑錢的財務公司職員，發出免予起訴書，遭主審法官批評「過於輕率」。法官當時炮轟「你哋有權，見到有嘢可以唔告，你哋好大權㗎嘛！」「你哋運用權力，最終告唔告，我無聲出。」愈大的權力，便應該展示出愈專業的表現，以此告知各界，你是值得擁有這種大權力，但律政司的表現是怎樣呢。普羅大眾，尚可說他們對法律專業知識認知有限，但如今一而再，出現法官嚴詞批評，律政司是否很應該，不僅要認真檢討，更要積極作出改善。

香港城市大學出版社出版過一本名為《我們法律人》的法學家演說集，當中寫着「法律面前人人平等」，包含着兩個非常重要、經常被我們忽視的維度。一個維度是不同空間的人，大家的決策應該保持一致；另外一個是時間，昨天的人或事和今天的人或事，應當得到法律的同等對待。坦白說，律政司一而再被法官批評，甚至直斥混淆法律原則，引用不適當案例，請問律政司當中，是否人人均清楚掌握「法律面前人人平等」那兩個非常重要的維度呢。事實上，律政司近年出現那堆低級錯誤，包括控罪書出錯、打錯被告姓名、證據存在矛盾而不被接納等等，其甩轆事件簿真的「水蛇春」般長。