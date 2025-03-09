調查揭逾70%人冀新醫學院培育仁醫　盼新科技助減醫療事故

本港正擬籌建第3間醫學院，有關注病人團體組織早前經網上問卷調查市民意見，逾70%成受訪者認為最重要是培育具醫德、仁心仁術的醫生，其次為培訓醫護能面對現代化醫療科技創新診斷及治療方案。

香港病人組織聯盟及長期病患者關注醫療改革聯席，於2月26日至3月6日期間以網上問卷訪問537人，其中超過一半受訪者是長期病患或殘疾人士，41%是照顧者，2%是弱勢社群。調查顯示，就辦學機構條件及能力方面，逾一半受訪者認為「有能力聘請具資歷、經驗及研究實力的高水平國際和本地教學專才」及「具備醫療創科發展、研究和培訓醫護優勢，推動醫學創新和科研發展」極為重要，反映受訪者認為辦學機構具醫療創科及科研實力較為重要。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，期望第3所醫學院能夠提升醫療教育、研究、服務和社會責任，包括多研究長期病因和治療方法，增加對罕見病如漸凍人症、小腦萎縮、自閉症等研究，以應對香港日益增長的醫療需求。香港病人組織聯盟代表黃龍輝表示，本港多一間醫學院對病人十分有益，聯盟除了期望醫學院培訓出仁心仁術的醫生，期望醫療創新科技可應用於治療罕見病、癌症，並減低出現醫療事故的機會。