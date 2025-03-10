東方民調：庫房儲備跌不休　借錢度日攤大手

政府新一份財政預算案劣評如潮，問責官員及公務員僅凍薪不減薪，卻向福利開支開刀激起民憤。有市民炮轟「公務員止蝕，市民要蝕」；另有議員表明不滿並反對財政預算案，形容問責官員凍薪是「一毛不拔」，卻對社福界影響「入肉入骨」，更有基層團體形容政府官員「刀未落到自己身上未知痛」。

政府在財政預算案中削走中小學和幼稚園學生的2,500港元學生津貼，引發全城不滿，有中產市民批評政府一方面鼓勵生育，另一方面卻取消學生津貼。社區組織協會則形容預算案對民生方面的政策不太理想，預算案對於基層市民關注較多的方面，包括「兩蚊乘車」、「綜援」以及「中港單非家庭問題」等議題關注不足，有市民質疑措施無助基層。組織又認為，現時公僕「凍薪」僅是不加，卻從基層市民開刀，形容是「刀未落到自己身上未知痛」。

議員狄志遠關注財政收入估算或過於樂觀，指未來財政儲備降至約5,803億港元，僅夠維持8個月開支，透過一次性基金回撥來補漏不是長遠之策，又強烈反對削減社會福利開支由1%提高至2%，指對社福界影響「入肉入骨」。另有議員表明反對財政預算案，指問責官員凍薪是「一毛不拔」，認為應該減薪，又批評政府節流力度不足，開源欠良方，恐怕「借錢度日」已形成基本模式，認為削減開支必須大刀闊斧。

有金融學者則稱，經濟差政府收入減令儲備下跌，憂慮政府難以抵禦可能出現的經濟動盪。又指只對官員及公務員凍薪，政府消滅財赤手段不夠進取，他認為應大幅減薪，全面檢討加薪及福利機制，並同時縮小北部都會區的發展規模。