美售澳洲潛艇恐礙協防台　台否認美要求延長義務役

美國候任國防部副部長科爾比近日在參議院軍事委員會聽證會上，提出台灣需增防務開支至佔本地生產總值（GDP）的10%；又擔憂如美國向澳洲出售潛艇，會不利美軍協防台海。對於美國要求台灣延長義務役期至兩年的說法，台防務部門周日（10日）晚反駁指並非事實，目前沒有調整計劃。

據報道，科爾比在提供給參議院軍事委員會人事聽證會的口頭和書面證詞中指出，美國攻擊潛艇對台灣或其他地方的防禦都是可行和實際的選項，絕對至關重要，如未能在充足時間內生產足夠的攻擊潛艇，向澳洲供應潛艇將變成非常棘手的問題。他解釋，因為他們不希望美軍處於下風或變弱，如這些潛艇未能在對的時間出現在對的地點，情況可能變得更糟。

對於科爾比主張台灣應大增防衞預算，台灣前立委郭正亮日前在節目中聲稱，美國軍方已要求台灣把義務役期從一年延長至兩年。台防務部門回應指，台軍兵力整建規劃是依敵情威脅變化等因素審慎評估，現行徵集義務役役期為一年，役期調整需通盤考量防務安全、國際情勢、防衞作戰需求及社會發展等因素，雖尊重各界對役期的討論，但目前無計劃調整。