美視台為競爭致勝首選夥伴　特別是關鍵科技

台媒周一（10日）刊登美國在台協會（AIT）處長谷立言專訪，他強調無論是在先進技術或製造業領域，美國視台灣為在21世紀競爭中致勝的首選夥伴，尤其在關鍵科技領域。儘管美國國際開發署（USAID）凍結運作，他認為不會導致美台合作面向減少。

針對未來4年的美國對台政治經濟政策，谷立言引述國務卿魯比奧指，美國歷屆政府都對台灣有堅定承諾，美國不會拋棄承諾，同時反對以武力或脅迫方式改變台海現狀。谷立言認為美國將讓自身和台灣變得更加強大，可以從共同發展最先進科技領域開始着手，包括人工智能（AI）、量子等，以及打造不涉及北京的民主供應鏈，尤其在無人機及機械人等領域。

谷立言歡迎台積電即將在美國亞利桑那州擴大投資，並指美國與台灣半導體產業的關係其實不是「零和遊戲」，而是「正和關係」，台灣與美國半導體產業的關係牢不可破，台灣未來將會持續擁有世界上最有效率的半導體生態圈，讓美國半導體公司來台投資與研發，美國則有最好設計，以及能源價格較低、良好投資環境，與全世界最大消費市場。

谷立言強調，特朗普優先目標之一是維持世界和平，具體包括終結俄烏戰爭、加強印太地區嚇阻力，避免台海衝突。美國樂見台灣領導人賴清德日前宣布把將把國防預算增加至佔國內生產總值（GDP）3%，感謝台方在全社會防衞韌性領域貢獻，是加強阻嚇力重要一步。

對於對台軍售交付延遲，谷立言指實際金額不足100億美元（約780億港元），且數字正不斷下降，延遲主因是美國國防生產產量緊繃，此外俄烏戰事、中東戰事，以及北京在印太地區愈來愈具侵略性，都使很多國家增加國防預算，購買美國軍事設備。他強調台灣是美國軍售交付優先首要目標，美方正努力加快交付期程，尤其是不對稱作戰相關設備，對台灣影響較大。隨着烏克蘭戰事終結，美方會把軍售交付重心移回台灣，美台在軍民兩用領域未來有在地合作生產可能。

谷立言指出，台灣缺乏自己生產供應的能源，高度依賴外地進口，令相當多美國公司擔心影響拓展在台業務，尤其打造AI數據中心等都是特別耗費能源領域。他強調美國是全世界最大能源出口國，可以成為提供液化天然氣、再生能源、核能等能源可靠夥伴。AIT非常積極與台灣公司、政府機關討論在能源方面滿足台灣需求，合作認為相當令人期待。