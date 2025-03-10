美在芬太尼問題 不會放鬆對中墨加的關稅施壓

美國商務部長盧特尼克周日（9日）強調在芬太尼問題上，總統特朗普不會放鬆以關稅對中國、加拿大和墨西哥的施壓，認為美國不會因關稅而經濟衰退。特朗普則承認會出現過渡期，但最終將把財富帶回美國。

盧特尼克出席美媒節目時指出，雖然關稅將令部分外國製造商品價格上漲，但美國產品將變得更便宜。對於關稅政策延續，他強調如果芬太尼停止流入美國，關稅就會取消，但如果未有停止，或者特朗普對此不確定，關稅就會一直維持，直至特朗普滿意為止。盧特尼克又預告，美國對進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅將於周三（12日）如期生效。加拿大和墨西哥都是美國市場最大鋁進口國。

美國上周二（4日）如期對所有中國商品額外加徵10%關稅，中國當天立即宣布反制，包括對美國進口雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅，估計總值210億美元（約1,638億港元），周一（10日）起生效。美媒報道，中國關稅瞄準的商品可從其他國家採購，避免中國本地經濟受到衝擊。