五人脫暴動罪遭上訴發還重審　其中3人今認罪

2019年10月6日傍晚，灣仔一帶的反修例示威演變成暴動。5名當時被捕人士被控暴動及在身處非法集結時使用蒙面物品罪，經審訊後僅被裁定蒙面罪成，律政司提出上訴並獲上訴庭撤銷裁決，發還原審區院法官處理。其中兩女一男被告今(10日)於區院承認暴動罪，餘下兩名男被告則否認控罪。法官把認罪被告的案件押後至6月25日判刑，待同案的兩同被告的案件審結，3名認罪被告均須還押。

5名被告依次為林顯誠、李安翹、蘇雅賢、謝兆雄、及陳樂燊(20歲至31歲)，其中李與蘇為女性，他們被控於2019年10月6日，連同其他身份不詳的人士，在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍參與暴動。李、蘇及謝均承認控罪，餘下2人則否認控罪。3名認罪被告的代表律師求情時指案件已拖延數年，對被告造成壓力，希望法庭能給予他們25%的刑期扣減。

認罪被告的同意案情指，當日約有500名示威者身穿黑衣黑褲，在案發地點非法集結，並與警員對峙，其後演變爲暴動。期間，示威者手持鐵通，向警員抛擲汽油彈及磚頭等，其後現場武力升級。至下午約6時許，警員的防綫向銅鑼灣推進，大批示威者向銅鑼灣方向逃走，被告李安翹則向衝向警員，並揮動手中的黑色長雨傘，其後遭警員制服及拘捕。同時，警員亦截停並拘捕逃跑中的黑衣人，當中包括被告蘇雅賢及謝兆雄。

案件編號：DCCC 1017/2020