指DeepSeek與哪吒2啟示香港　林建岳促發揮優勢助力國家

近期DeepSeek和《哪吒2》引起的熱潮，全國政協常委林建岳在「兩會」期間指出，DeepSeek和《哪吒2》都是由中國本土人才、本土的企業創造，其成功啟示香港，必須發揮香港優勢，助力國家服務貿易服務全球，他建議在「十五五」規劃中，加入「中國服務 服務全球」，發展全球服務鏈的目標，大力發展「未來產業」與「未來服務」的新質生產力，同時，推動更多中國服務企業用好香港的平台，強化香港「一帶一路綜合服務平台」的功能與覆蓋面，支援一批推動服務業開展國際合作的平台。

林建岳續指，截至2023年中國對美國的貿易順差約為5,000億美元，但美國對中國的服務貿易順差卻高達約2,000億元，不僅說明中國發展服務貿易具有迫切性，而且可以看到服務貿易發展的巨大空間，相信在不同行業將會有更多像《哪吒2》、DeepSeek這樣的成功例子，許多服務性企業將慢慢從本地領先，發展到中國領先，世界領先。中國企業可以為全球市場提供更多性價比高、體驗很好的服務。

林建岳指出，香港貿易發展局將會更加積極與商務部合作，借香港「一帶一路高峰論壇」平台，推動「中國服務 服務全球」這一目標，助力內地有優勢的服務企業，拓展全球市場。他又建議推動更多中國服務企業用好香港的平台，部署全球服務網絡，開拓全球市場，鼓勵企業把服務的「內地版」在香港落地，變成「香港版」，優化後再發展成「國際版」。另外亦應強化香港「一帶一路綜合服務平台」的功能與覆蓋面，優化綜合性服務供給，支援一批推動服務業開展國際合作的平台。