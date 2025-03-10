戶戶送撤出香港　平台營運至4.7　部分資產售予foodpanda

戶戶送(Deliveroo)今日(10日)宣布，決定撤出香港市場，並將出售部分資產予foodpanda以及結束其他業務，香港平台將繼續運行至4月7日。戶戶送香港已提名清盤人以最有效率的方式管理結束香港業務及其剩餘資產。另一平台foodpanda香港的母公司Delivery Hero SE則宣布，戶戶送現時的客戶和送遞員將會被導向至foodpanda平台，而部分餐廳及生活百貨商戶亦將會進駐該平台。

根據戶戶送平台最新頁面，付費用戶可獲「轉會優惠」，免費得到另一訂餐平台的半年會藉；免費用戶則可指定消費折扣優惠。不過，付費會員Tobey向東網指，會因為「轉會優惠」而轉用另一方台，但戶戶送訂餐免運費的最低消費金額較Foodpanda低，再加上另一平台的送遞服務參差，「長遠來看未必太着數」。

戶戶送指，香港市場特有的多項因素讓董事局考慮過多個策略性方案。但基於戶戶送對資本投放的嚴謹要求，董事局最後認為繼續於香港營運並不符合股東的最大利益。香港市場於2024年佔集團全球的總交易額5%，對國際市場(英國及愛爾蘭外)的總交易額有5個百分點的負面影響。香港市場經調整的未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利率(adjusted EBITDA)仍是負數。

Delivery Hero SE則說，已與 Deliveroo plc簽署並達成協議，收購戶戶送在香港的部分資產，適逢戶戶送退出香港市場的決定。在該協議簽署後，加入香港市場逾10年的foodpanda將提供更豐富的餐廳和生活百貨品牌選擇，包括一些之前只在Deliveroo平台上架的商戶。而新加入平台的商戶將會接觸到更龐大的顧客群，進一步協助他們的長遠業務發展。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，戶戶送撤出香港，除了因為競爭對手例如Keeta的攻勢外，亦證明香港人在新冠疫情之後減少在家用膳，以及北上消費直接衝擊其業務。他又說，始終香港實際用戶減少，難以支持有3間類似的外賣服務，希望戶戶送妥善地處理客戶訂閱會籍計劃的問題，在撤出香港之前為用戶有圓滿的交代。