逾百人參與青年科學家峰會　探索癌症研究新方向

第二屆青年科學家峰會首場分會議今（10日）於香港大學舉行，邀請了來自不同地區的傑出青年科學家演講，逾百名科學家、專業人士及公眾到場出席，亦有不少人士通過網上參與，共同探索癌症研究的新方向，冀為未來的治療帶來新突破，惠及世界各地受癌症影響的患者。

香港青年科學院創院院士及副院長馬桂宜教授致歡迎辭時表示，全球有數千萬人受到癌症影響，而癌症演變難以預測，科學家需要抓緊時間研究及探索新治療方式以應對挑戰，今次會議匯聚了眾多癌症研究領域的傑出青年科學家在平台上深入交流，期望可以啟發新的靈感，推進癌症研究及治療的進步，為患者來帶希望。

今次會議主題為「從癌症研究突破創新治療」，討論範疇涵蓋癌症預防與早期檢測、癌症發展的機制、了解癌症異質性和研究技術革新及新興癌症治療方法，國際傑出青年科學家聚首一堂，互相交流，其中香港科學院院士、香港中文大學醫學院助理院長兼卓敏內科及藥物治療學講座教授于君教授分享了腸道微生物組在胃腸道癌症預防和早期檢測中的作用，研究為癌症的早期發現提供了新的見解。