當局指6.4億明日大嶼研究唔好嘥　林超英喊停：無明的執着？

早前有議員關注《財政預算案》並無提及「明日大嶼」，財金官員稱現有或計劃中的研究會繼續進行，但未必再進行新研究。對於目前相關研究涉款逾6.4億港元，發展局局長甯漢豪日前在電台節目稱「唔好嘥，由佢做埋先」，又指擱置涉違約成本。天文台前台長林超英回應指，「這是經典的 『洗濕個頭』案例」，建議終止合約，又問政府做法「是無明的執着，還是迷濛的識見？」

政府早前已表明全力發展北部都會區，林超英昨（9日）在社交平台貼文，指北都開發需時最少20至30年，即政府可在2022至2023年煞停「明日大嶼」所謂的「前期研究」。他批評「沒有人會提早二三十年為一個『明日概念』做耗費巨資的工程研究」，但政府2024年中仍堅稱填。海工程將於本屆政府任期內啟動並繼續推進。他又指北都和人工島的先後緩急明顯不過，卻阻不了政府6億港元的「洗濕個頭」，又問做法「是無明的執着，還是迷濛的識見？」

當前政府財政緊絀，他認為顧問合約應有終止機制，喊停絕非所謂「違約」，而是當機立斷、按合約辦事的表現。他指，只要所需費用少於合約原訂總額，就是省了錢，期望局明察道理，及時啟動終止所有進行中及準備中的人工島「研究工作」，並撤銷相關政府內部支出。

他認為認真專業的工程顧問對毫無執行機會的項目感到沒趣、失去動力，加上研究結果只會束諸高閣，等待20、30年才可能檢視，交的功課質量極有問題。他又指終止合約是最好做法，舉例1983年時任財政司彭勵治因財政困難，擱置即將動工的赤鱲角機場。有份參與前期氣象研究的他表示，對事件記憶尤新，認為今天形勢更惡劣，香港要同樣果斷。