參與2019年政總暴動被判囚　5人上訴僅1人獲減刑3個月

2019年9月29日金鐘政總外發生暴動，大批示威者被捕。當中12人被控參與暴動罪，10人認罪，包括一名註冊醫生；其餘2人受審後被裁定罪成，12人被判入獄48至63個月。其中一名被裁定罪成的被告不服定罪及刑期，另外包括註冊醫生在內的4名認罪被告則不服刑期提出上訴。上訴庭經開庭後今(10日)頒下判詞，駁回一人的定罪上訴，而除其中一人由監禁51個月減刑至監禁48個月外，包括註冊醫生在內的其餘眾人均被駁回刑期上訴。

是次提出上訴的5人包括馮嘉文(43歲，電腦技術員）、歐陽志堅（46歲，廣告從業員）、邱偉濤（28歲，商人）、林耀俊（27歲，學生）及謝達志（32歲，醫生），除被判囚64個月的馮不服定罪及刑期提出上訴外，其餘被判囚48至51個月的4名上訴人則提出刑期上訴。5名上訴人同被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外參與暴動。上訴庭最終駁回馮的定罪上訴，除監禁51個月的邱獲減刑3個月外，其餘眾人均被駁回刑期上訴。

就馮嘉文的定罪上訴方面，上訴方提出馮當時身處的位置並非暴動範圍，又指他聲稱只是途經被捕的位置並非不可能。但上訴庭認為若非警員及時出動，馮當時身處的位置必然會被暴動波及，原審法官把暴動範圍覆蓋在該處並無不妥。馮聲稱採取不規則步行路線去中環香港站再回家，上訴庭認為是削足就履且無稽，如說他對附近發生了騷動懵然不知，根本就是愚弄法庭，故駁回定罪上訴。刑期上訴方面，上訴庭認為考慮個別上訴人的裝束和穿戴，認為和參與非法集結和暴動人士無異，量刑起點亦非過重。但就邱偉濤方面，上訴庭指原審法官認為他悔意不足屬犯錯故給予減刑。

案件編號：CACC 68/2023