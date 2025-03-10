戶戶送前年市佔率排第3　KeeTa進軍不足一年稱霸外賣平台市場

外賣平台市場自Uber Eats自2021年撤出香港後，一直由foodpanda及戶戶送(Deliveroo)兩大巨頭主導市場，直至內地外賣平台美團旗下KeeTa在2023年5月進軍。翻查資料，KeeTa在去年中引述市場調查機構Measurable AI資料，指以去年3月訂單數量計，KeeTa已佔香港外賣市場約44%份額，市佔率已攀升至首位。

KeeTa當時又引述Measurable AI數據顯示，該平台在2023年10月外送地區覆蓋至全港後，在2023年11月的訂單數量已佔全港總訂單量約30.6%，市場份額已超過Deliveroo的27.9%，而foodpanda的市場份額則由過去的60%降至41.6%。

foodpanda當時回應指已擁有全港最龐大的餐廳網路，與超過1.4萬間餐廳合作提供美食外送或外賣自取服務；又說相比短期的優惠策略，該公司更重視外送行業整體的長遠且可持續的發展。戶戶送則說，公司服務香港市場逾8年，分別與超過1.2萬間商戶與外送專員合作，多年來業務錄得持續增長；又稱公司將秉承可持續發展的方針，藉着緊貼市場需求進一步改善服務。