多省黨政「一把手」出面　招攬人才投資興業

內媒周一（10日）報道，在全國兩會上，已有多個省份的黨政「一把手」公開向各類人才發出邀約。其中全國人大代表、廣東省委書記黃坤明在中外媒體面前表示，熱忱歡迎廣大有志青年在廣東、到廣東就業創業，企業家來投資興業。

上周四（6日）在廣東代表團開放團組活動現場，黃坤明提到今年廣東推出「百萬英才匯南粵」行動計劃，各企業將拿出有吸引力的崗位和薪酬，推出貼心的服務和政策，努力吸納100萬名高校畢業生在廣東就業創業。在全國兩會閉幕後，廣東省委、省政府將和人社部、教育部聯合舉辦春季大型綜合招聘會，集中招聘全國高校畢業生，廣州、深圳等市也將推出一批較扎實的引才舉措。

上周五（7日）在湖南代表團媒體開放日上，湖南省委書記沈曉明邀請各地大學生到湖南創業，希望改變全國只有約1%至2%大學畢業生創業的局面，該省願當好撫育「金種子」的那塊土壤。海南省委書記馮飛同日在答記者問時亦表示，當地正構建更完善的「1+N」人才政策體系，海南自由貿易港建設如火如荼，比歷史上任何時候都更渴望人才。