清遠佛山團多2人染退伍軍人症　另增2宗本地感染個案

由領華旅遊社舉辦的「清遠佛山旅行團」退伍軍人症群組再多2人。衞生署衞生防護中心今日(10日)表示，該群組最新2宗個案涉及兩名男病人，年齡分別為78歲及66歲，他們分別於上月20日至22日及同月21日至23日參與上述旅行團。該群組個案至今累計8人中招，均列為輸入個案。另外，上周再新增2宗本地感染個案，涉及兩名61歲及94歲男病人，他們均有長期病患，分別居於南區及灣仔。截至上周五(8日)，今年錄得31宗退伍軍人症個案。

調查顯示，8宗輸入個案在本地並沒有共同暴露史，當中6人及2人分別參加於上月20日及同月21日出發的「清遠佛山旅行團」。他們與去年11月錄得涉及2個佛山旅行團的5宗退伍軍人症輸入個案同樣在旅程中曾入住佛山美豪酒店，地址為佛山市南海區獅山鎮虹嶺一路16號。有關個案已知會通報廣東省衞生當局，以作相關環境調查。

防護中心自接獲「清遠佛山旅行團」的首宗群組個案通報後，一直積極調查和跟進，主動聯絡與首名感染者參加同一團，及參與另外2個行程及入住酒店相同的旅行團人士，提供評估及醫學監察，並發現最新2宗個案。防護中心已知會旅遊業監管局，提醒相關旅遊業界注意情況，並再次呼籲曾參加涉事3個「清遠佛山旅行團」(團號均為LB3280)的人士盡快致電聯絡中心熱線。