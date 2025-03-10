戶戶送下月撤出香港　餐廳料衝擊有限「咪叫另一間囉」

Deliveroo戶戶送今日(10日)宣布撤出香港，部分餐廳及生活百貨商戶將會進駐foodpanda。不過合作餐廳「金鳳大餐廳」負責人向東網透露，至今未收到戶戶送通知後續安排，但相信其撤出對其營運的衝擊有限「叫唔到呢間，咪叫另一間囉」，只是擔心部分客戶需時轉到到其他平台叫外賣。她提到，美團KeeTa進軍香港後，戶戶送的訂單量隨即大減，又說該內地平台服務較佳及貼心，對外賣市場的未來仍有信心。

金鳳大餐廳曾經獨家與Deliveroo戶戶送合作，但在半年前開始同時與KeeTa合作。董事長林穎詩透露，自從KeeTa打入香港後，經戶戶送所送的訂單量大挫，形容其撤出是「汰弱留強」。她提到KeeTa在配套上做得「做得好、堅欣賞」，舉例不止用戶可享較多優惠，餐廳在出餐等營運上亦獲得很大彈性，其外賣員亦十分勇躍，很快便來領取餐點，「唔使打電話催人嚟拎」。

剛從新聞得悉撤出消息的林穎詩表示，戶戶送至今通知她，而即使致電客戶服務部，職員亦不肯定後續過渡至foodpanda的具體安排「依加只能等答案」。她提到，多年前曾經與其合作，但當時因客戶服務問題而止。至於會否重投foodpanda，她則說要視乎合作條款，又期望在外賣平台轉變下能有新氣象，提供更多便利予市民。

林又對外賣市場充滿信心，指大眾自新冠疫情後對外賣有一定需求，現時佔整體生意至少20%，遠較疫前10%高，又說即使疫後，相關生意額未見大跌，相信有一部分人已習慣叫外賣。