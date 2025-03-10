台議員揭全民防衞組織　收美在台協會資助

台灣全民防衞組織黑熊學院始創人、台灣民主實驗室現任理事、民進黨立委沈伯洋早前捲入收受美國資助爭議，包括台灣民主實驗室疑似接受美國國際開發署（USAID）贊助約134萬美元（約1,045萬港元）。台北市議員侯漢廷周一（10日）披露錄音文件，顯示沈伯洋曾在2022年親口說，黑熊學院收到美國在台協會（AIT）資助。

錄音文件顯示，沈伯洋2022年9月16日召集黑熊學院11名人員召開線下會議，指黑熊學院得益於AIT資助，基礎營才續辦。沈伯洋指，AIT曾看過黑熊營隊發展狀況，研究哪些需要修正，但因當時黑熊學院連公司都還不是，AIT沒辦法給錢，所以匯到其個人帳戶，然後由他全部提出來。由於不知道再隔一年AIT可能資助多少，所以黑熊學院開始募款、募資。

侯漢廷批評，沈伯洋在收美國錢的那一刻，就已徹底淪為美國棋子，成為最可惡的境外勢力，讓自己矮美國一截。侯漢廷指出，台灣法律明定，任何人不得為外國人發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，直言沈伯洋收USAID及AIT的錢發起組織等已明顯違法，恐將被處3至10年有期徒刑。