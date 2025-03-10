扮貴賓廳股東呃近138萬元　內地女入境被捕檢假香港身份證

所謂日久見人心，結交朋友要謹慎。澳門一名內地女子被相識兩年的女友人游說投資，對方自稱為「貴賓廳股東」，更參觀路氹一間娛樂場貴賓廳，事主信以為真落入騙局。澳門執法部門今日(10日)表示，事主合共損失137.7萬元人民幣，近日拘捕該名涉案內地女子，她被控相當巨額詐騙、偽造文件、使用或佔有偽造文件案件，被移交當地檢察院跟進。

被捕女子姓劉，43歲，內地居民，無業。案情指，該女子早前向事主自稱是「貴賓廳股東」並游說投資，更邀請對方至路氹參觀一間娛樂場貴賓廳參觀後，事主在去年5月至9月期間，先後轉帳合共154萬多元人民幣用作投資，從中每月賺取投資額4%利潤，並成功收到對方提供的16.7萬元人民幣回報。

惟直至去年9月下旬，女事主聽聞對方資金出現問題，遂要求退款但一直被拖延。事主懷疑被騙報案，扣除收到回款，報稱合共損失137.7萬元人民幣。澳門執法部門接報後，在上周五(7日)晚上8時許，於港珠澳大橋口岸將入境的女疑犯截獲。調查期間，涉案女子身上被搜出一張偽造的香港身份證，她供稱早前以1,000元人民幣購入，用作增加行騙目標信心。