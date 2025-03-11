業界指疫後餐飲外賣佔比下降　剩兩個平台競爭短期內白熱化

曾為外賣平台兩大巨頭之一的戶戶送(Deliveroo)宣布撤出香港市場，平台將繼續運行至4月7日，並將出售部分資產予foodpanda以及結束其他業務。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(11日)在電台節目表示，市場整體收縮，疫情時外賣在餐飲業整體佔30%，而現時已降至低於15%，可能只剩12%。不少食肆考慮到分成而沒有加入外賣平台。

黃又稱，全港餐飲業一年生意額，去年是約1,000億港元，當中只有120至150億港元是外賣生意，戶戶送佔25%的份額，只有20億不到30億元。自2023年美團旗下KeeTa進軍香港，以「不惜工本」營銷手段，包括提供大量優惠，搶佔市場，相信對戶戶送有一定影響。預期剩餘兩個外賣平台的競爭，短期內會白熱化，但應該不會大幅調整收費，相信最後仍會找到平衡點，不致於「你死我亡」。

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒在電台節目稱，即使Foodpanda將吸納戶戶送的業務，但在KeeTa競爭下，難以突然提高價格。他又稱，只做外賣，市場潛力有限，香港始終地少人多，不像國內大市場，覆蓋地方多，可塑性比較大。香港市場較細，加上港人北上趨勢持續，2至3間外賣平台差不多已達到飽和。外賣平台應開拓市場空間，不只做餐飲，可送其他家居用品。

立法會議員林振昇稱，昨日接觸了30名戶戶送的工友，很多是少數族裔，亦透過他們聯絡約200名車手，他們主要關注轉了新公司的工作量及條款。大約三分一車手主要倚靠戶戶送的工作，其餘車手早已在其他平台開了帳戶及接單，這類工友的影響較小。