多地提示用人單位　不得詢問女性求職者婚育情況

內地多個省區近日發布勞動法律監督提示，要求保障女性職工合法勞動權益。其中，湖南省總工會上周六（8日）發布勞動法律監督，提醒用人單位不得詢問女性求職者的婚育情況。

湖南省總工會發布的勞動法律監督指出，根據國家法律和當地勞動法規，全省用人單位在招錄過程中，除國家另有規定外，不得限定為男性或規定男性優先，不得以性別為由拒絕錄用婦女或差別化地提高對婦女錄用標準；不得將限制結婚、生育或者婚姻、生育狀況作為錄用條件。用人單位與女職工簽訂的勞動合約或服務協議，應具備女職工特殊權益保護條款，不得規定限制女職工結婚、生育等內容；要實行男女同工同酬。此外，女職工結婚、懷孕、生育、哺乳期間，用人單位不得單方解除勞動或聘用合約；孕期、哺乳期不得延長勞動時間或者安排夜班勞動。

除湖南外，青海省總工會也要求，用人單位在招聘、錄用及職業發展過程中，應嚴格遵守男女平等原則。內蒙古自治區工會表示，不對勞動者民族、性別以及戀愛、結婚、生育等方面進行就業限制。福建省總工會則提出，將有關平等就業、職業發展、薪酬待遇、生育保護、幫助職工平衡工作和家庭責任、預防和制止工作場所性騷擾等內容納入集體合約和女職工專項集體合約條款。