低齡非免罪金牌　最高檢核准追訴嚴重暴力犯罪34人

內地轟動一時的河北省邯鄲市初中生殺死同學埋屍案，被寫入今年最高人民檢察院全國兩會工作報告中。報告首次披露，對低齡未成年人嚴重暴力犯罪34人核准追訴，目的是要向社會釋放低齡惡性犯罪也要依法追責的強烈信號。

最高檢辦公廳主任李雪慧解讀報告時表示，初中生殺害同學埋屍案發生後，社會都在討論要不要追究、怎樣追究這些人的刑事責任。對於未成年人犯罪，總體方針是教育、感化、挽救，最大限度讓他們改過自新，但他強調低齡不是「免罪金牌」，手段殘忍、後果嚴重的未成年人犯罪，同樣必須依法懲治。二十屆三中全會明確部署強化未成年人犯罪預防和治理，最高檢在落實中提出「預防就是保護，懲治也是挽救」。他解釋，對已涉罪的未成年人，一味寬容就是縱容，通過及時干預罪錯行為，可防止他們在人生歧途上愈走愈遠。

最高人民法院執行局局長黃文俊周一（10日）解讀今年全國兩會最高法工作報告時指出，「被執行人」不等於「失信被執行人」。被執行人被納入失信名單的前提條件，是存在以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行；以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行等嚴重違法及失信的行為。他表示，強制執行必須保持應有的謙抑性和審慎性，必須在全方位監督下規範運行。近年來，人民法院通過推行失信懲戒分級分類、寬限期及單次解禁機制，使執行工作有溫度、有節奏、有感情。