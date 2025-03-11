持槍闖油麻地打劫銀行掠1.4萬元　七旬獅城漢兩罪判囚11年

一名七旬新加坡籍男子，2022闖入油麻地彌敦道一間銀行，在櫃位亮出一支懷疑手槍物體，劫走1.4萬港元現金後逃去。同日被捕，並揭發他在2020年亦曾企圖搶劫太子一間萬寧，向收銀員要脅「用電油燒死你」。只是收銀無動於衷，反將他鬧走。涉案男子昨（10日）承認一項搶劫及一項企圖搶劫罪，今日（11日）在高院被判入獄11年。

75歲新加坡籍被告梁厚誠，報稱無業。同意案情提及，被告牽涉兩案。其中2020年7月1日，被告進入太子彌敦道金都商場萬寧，將一張寫有「打劫！要命就交錢出來，快，否則用電油燒死你」的紙交到收銀櫃台，又拿着打火機和一枝裝着透明液體的樽，但收銀員完全不感害怕，泰然自若，更責罵被告，被告最終離開，遺下紙條。法官就此案判刑時指，被告當時聲稱手執一樽電油，如果點燃，會傷害無辜。店員無法知道樽內所裝的是什麼液體，必然會擔憂人身安全，就此案以入獄5年6個月作為量刑起點。

案情續指，2022年4月14日下午，被告到油麻地彌敦道寶聲大廈中國建設銀行（亞洲），向一名女出納員出示紙條，寫着「打劫！我們有槍，快把錢放袋裏，不合作，我們開槍」，把一個袋交給對方，並用一枝槍狀物體指嚇。出納員為拖延時間，故意數錢。被告突然威脅出納員，要求她別再數，否則她就要死。最終，被告取去裝有1.4萬港元現金的袋。被告同日被捕。警員在他的單位檢獲5750港元現金。被告警誡下說，自己欠租，他拿到的錢，當中7500港元拿來交租，其他用了去買袋及增值八達通。法官指，被告搶劫銀行，又用了槍狀物體指嚇。就此案以12年監禁為量刑起點。由於被告是在開審前認罪，只就認罪扣減20%，考慮到量刑整體性，就兩罪判他入獄11年。

案件編號：HCCC180/2023