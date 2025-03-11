廣西深受緬北電騙所害　研建AI垂直反詐大模型

陳剛指出，國內有不少年輕人抱着發財夢到緬甸電詐園區。

內媒周二（11日）報道，全國人大代表、廣西壯族自治區黨委書記陳剛周日（9日）在十四屆全國人大三次會議廣西代表團會議上提到，緬北電訊詐騙把他們「坑得比較苦」，不怕家醜外揚，廣西深受其害；又指詐騙背後是一套大數據算法，「你回答甚麼問題，它給你餵甚麼料」。

十四屆全國人大三次會議廣西代表團周日在駐地召開小組會議，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。陳剛發言時，就人工智能（AI）安全和預防未成年人犯罪提出建議，談到現在已出現團夥利用AI從事犯罪活動，現階段要堅持「魔高一尺、道高一丈」，利用AI來提高反電騙水平，以我之矛攻其之盾，從而解決技術進步中帶來的諸多社會危害問題。

陳剛指出，國內有不少年輕人抱着發財夢到緬甸電詐園區，有人受騙去，有人心甘情願去，打擊電騙花費精力巨大，成本非常高。廣西正研究探索用AI打擊跨境電騙的有效途徑，多支AI團隊在南寧開展研究攻關，有可能在全國率先建成AI垂直反詐大模型。他預判大模型出來後，案件偵破效率可大幅提高，極大壓縮這類犯罪空間。