疑因家用問題與母爭執　思覺失調婦縱火罪成囚1年

患有思覺失調的43歲女子，於去年疑因家用問題與母親爭執，在獨居母親位於沙田瀝源邨的寓所外放火燒雜物。該名女子早前在區院承認一項縱火罪，今被法官陳廣池判處監禁一年。法官指考慮到被告已獲母親原諒，且已賠償3,000港元維修費予母親，遂予以輕判。由於被告已被還押一段時間，料可即日獲釋。

女被告梁智欣(43歲)，承認一項縱火罪，指她於2024年2月16日，在沙田瀝源邨華豐樓某單位外，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於他人的財產，即一張防蚊網、一道門及一些紙張。法官引述辯方求情，指被告身世坎坷，父親亦是精神病患者。法官指事發時，母女因家用問題而爭執，被告因為被拒諸門外而情緒失控，用火燒布簾，但奇怪的是母親只顧拍攝被告的行為，沒有疏解被告的情緒，幸好火警不嚴重。法官考慮到精神科報告指被告沒有暴力傾向，不建議住院令，被告亦獲母親原諒及支持，且已作賠償，遂從輕發落判監12個月。

案情指獲居於案發單位的被告母親於當日凌晨時分熟睡間，突然聽見門外有聲響，從防盜眼看到門外起火，她立即把門打開，並目睹被告站在單位外，期間被告責怪母親將她拒諸門外。母親於是報案並拍攝被告的動作，被告當時手持打火機，再燃點紙張燒着單位外的防蚊網並稱「咁又點」。警員在約一小時後到場拘捕被告，被告在警誡下承認縱火。

案件編號：DCCC 719/2024