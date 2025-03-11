會否研新稅種？　政府：聚焦發展經濟　不研稅制免起爭議

上月底公布的新一份《財政預算案》提出增加飛機乘客離境稅、減少薪俸需退稅上限等措施，政府認為開源措施已是相當「忍手」。在今日(11日)一個活動上，被問及會否檢視潛在新稅種時，財金官員指目前社會應聚焦發展經濟，不希望分散精神研究稅制、引起爭議。

代表會計師團體的人士在活動上指近年國際稅務環境都變化很大，本港也會實施最低的補足稅，關注香港會否進行全面稅制檢討，檢視是否有些潛在或新的稅種，使香港整體的財政收入更加有持續性。

財金官員回應指政府檢討調整稅制時，會考慮相對競爭力，認為鄰近地區其實與本港都在爭取投資、爭取人才，所以稅制方面非常謹慎，又重申，現時經營帳目將在2025/26年度大致回復平衡，接下來會有盈餘；由於北部都會區加速發展，經營帳目將會有赤字。

財金官員認為現時未必合適在稅務方面作調升，過去數年企業和個人都有一定壓力，要讓社會修復資產負債表，有更大的能力應對未來挑戰。該官員指出，以往政府有找專家進行這方面研究，亦有留意國際上發展，該官員認為現時社會最重要的是集中精力發展經濟，抵禦外來風險，又強調不想在這階段，分散精神研究稅制，會引起爭議。

另有與會人士關注現時寫字樓及商業物業，空置率可達16%，政府會否轉售物業，用作為非政府組織施或學生宿舍。財金官員回應指寫字樓物業未來需要2至3年時間消化，鼓勵非政府機構有能力的話購買，又點名金融管理局部分員工可能可以在九龍辦公，鼓勵但不強制他們。

財金官員認為教育是香港的競爭優勢之一，部分商業大廈可作適當改裝用作學生宿舍或其他用途，政府亦有跨部門研究，目標是今年上半年有結果。

被問及政府會否考慮發債用作維修舊樓，財金官員認為私人物業業主有責任，現時政府也有代辦消防工程的制度。財金官員說，發債維修舊樓並非政府重點，但政府樂意幫助業主處理舊樓。

在資產市場方面，財金官員指近期住宅成交回復每月5,000宗水平、租金有上升趨勢，指出人才會在香港租樓之外，部分離港人士會回流本港，認為習慣本地生活習慣、教育制度是香港的優勢之一。