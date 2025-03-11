內地研助香港處理垃圾　部分運到大灣區集中處理

垃圾徵費觸礁後，環境及生態局提出探討「大灣區廢物資源處理一體化」。內地生態環境部表示，正研究協助香港處理垃圾問題，包括運垃圾到大灣區內地城市集中處理。

全國政協常委、內地生態環境部部長黃潤秋在北京出席全國兩會期間接受電台訪問，指出香港地方細小，正研究如何協助香港處理垃圾問題，其中一個選項是將部分垃圾運往大灣區內地城市集中處理，但具體選址仍有待討論，並指會香港一起，做好國家「十五五」(即第15個5年計劃」)的工作。黃又指，不太了解垃圾徵費政策的細節，但認同香港環保政策有改善空間，亦讚賞香港在生態保育的工作，尤其有足夠生態空間及郊野公園。

粵港環保及應對氣候變化合作小組在今年1月曾以視像開會，會上通過成立「無廢灣區」建設專題小組，探討兩地以區域性策略處理廢物管理問題，透過「優勢互補」加強推動粵港澳大灣區可回收物料的區域性循環利用，共同發展循環經濟。

環境局早前指，計劃與大灣區城市合作，將部分可回收廢物分類後，運回內地「當資源」處理，發展綠色產業，又相信成本上有好處，但稱此舉牽涉出入境法規、要求和標準制定等，需與內地探討。