北區社區健康中心欠交通配套　運署正物色小巴營辦商

北區社區健康中心已於去年落成並投入服務，以取代老舊的石湖墟賽馬會普通科門診診所，然而交通不便惹來詬病。北區區議會今日(11日)討論健康中心的服務，有區議員建議當局設穿梭小巴往來港鐵站和健康中心。政府回覆指研究在健康中心範圍劃出專線小巴站的位置，並積極物色公交營辦商，協助市民使用健康中心的服務。

區議員賴心表示，其實北區社區健康中心的地點不算隔涉，只是有一些上坡落斜的路段，老人家步行前往或感吃力，況且許多居民都習慣前往石湖墟賽馬會診所，要去新的地點需適應期，而他在去年10月份的交通運輪委員會上曾提出，可否把506專線小巴「兜一兜」，惟未有下文。他建議醫管局考慮設穿梭小巴，由港鐵粉嶺或上水站往返健康中心，以作為短期解決措施。

另一區議員曾勁聰指社區健康中心所在的衞和街是「掘頭巷」，不便車輛掉頭，問當局可開放健康中心停車場讓的士上落客，盼可改善健康中心的交通配套。

醫管局新界東聯網服務總監梁堃華表示，明白有市民需要使用輪椅，其實的士可駛入健康中心上落，但小巴方面則要再研究。

運輸署總運輸主任梁佩賢回覆指，聽到增加公交服務前往北區健康中心的要求，可是衞和街、保榮路一帶的道路狹窄、甚至是「掘頭路」，沒有合適位置設巴士站，但希望在中心範圍劃出專線小巴站的位置，並已就長、闊、高等數據轉交醫管局，署方亦正物色小巴營辦商，而對方亦初步答允，冀有線路安排以助市民使用健康中心的服務，有進一步消息會再通知大家。