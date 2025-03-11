黎智英口頭結案訂8.14進行　屆時處理被告公司重啟辯方案情申請

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（11日）踏入第146日。法庭就結案陳詞給予指示，同時把口頭結案陳訂於8月14日起進行，預計需時8日；屆時亦會處理其中一間被告公司重啟辯方案情的申請。

黎智英今日沒有到庭，由法律代表出席。代表3間公司的大律師今日甫開庭便指，希望重啟蘋果日報互聯網有限公司的案情，內容圍繞公司有良好品格，犯罪傾向性較低。法官關注這是否與案有關，並決定在下次口頭結案陳詞階段，再聽取相關申請。另外，控方今日確認，仍依賴煽動暴力作為檢控基礎。

就着結案陳詞方面，法官要求控方就勾結罪控罪元素陳詞，連同新西蘭等其他實行普通法的地方如何處理相關案件。法官另要求，控方就每項控罪做一個時序表、就每位控方證人的證供撮要，以及交代起訴涉案3間公司的法律原則，包括依賴3間公司的什麼作為。至於辯方方面，法官要求辯方整合黎智英52日的證供，及羅列控方證人供詞上的不爭議事項。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。至2024年6月11日，控方正式完成舉證，裁定所有控罪表證成立。黎智英選擇出庭自辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司則不會傳證人。黎智英在2014年11月20日開始作供，至今年3月結束。連同主問及覆問，黎智英共作供52日。

案件編號：HCCC 51/2022