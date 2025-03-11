2月份中小企收益指數再下跌　外圍環境對營商環境有負面影響

政府統計處公布，中小企業務收益的現時動向指數，從今年1月在收縮區域的43.1下跌至今年2月的42.1，而未來一個月、即今年3月的業務收益展望動向指數為45.8。政府發言人表示，外圍環境的不確定性將繼續為營商環境帶來負面影響，政府會密切監察相關情況。

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數，在今年2月較1月下跌，特別是物流業，從38.5下跌至36.3，零售業則從41.9下跌至39.9。進出口貿易業新訂單的現時動向指數，從今年1月的46.1下跌至今年2月的45.9，而未來一個月的新訂單展望動向指數為47.3。

政府發言人表示，2月中小企的整體營商氣氛及就業情況減弱，但對未來一個月業務情況的整體預期有所好轉。發言人補充，一方面外圍環境的不確定性將繼續為營商環境帶來負面影響，但另一方面預期環球金融狀況將會放鬆，國家推出多項措施提振內地經濟，以及政府積極推動經濟發展，應會提供支持。政府會密切監察相關情況。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」涵蓋的中小企，是指就業人數少於50人的機構單位。統計處根據該統計調查搜集得來的意見，編製了一套動向指數（包括現時與展望動向指數）。指數高於50表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。