立會潑臭水朱凱廸囚14日陳志全囚32日　部分刑期與初選案同期執行

多名泛民主派時任議員在2018至2020年間多次在立法會進行不同程度的拉布或抗爭，甚至引發肢體衝突，牽涉建制派議員及立法會職員，又涉及觸犯藐視罪等。案件今（11日）在西九龍法院再提堂。朱凱廸及陳志全分別承認藐視及襲擊、妨礙或騷擾會議廳範圍內的議員罪。朱凱廸被判入獄14日，陳志全被判入獄32日。部分刑期跟初選案刑期同期執行。

是次處理的案件涉及3名被告，包括林卓廷、朱凱廸及陳志全。其中一宗事件，涉及2019年5月11日立法會舉行修訂《逃犯條例》法案委員會的事件，案情指，當日有人想阻止主持會議的石禮謙前進，其中朱凱廸不斷透過其擴⾳器⾼聲發表⾔論 ，並想搶去石的咪高峰。陳志全則爬到桌上後突然衝前 ，試圖接近⽯議員及搶奪其咪高峰。就此事件，朱凱廸承認4項襲擊、妨礙或騷擾會議廳範圍內的議員罪，陳志全則承認兩項相同控罪，林卓廷否則兩項罪名，排期9月開審。裁判官認為，兩人為政治目的影響議會秩序，以21日監禁為量刑起點，因朱凱廸較早認罪，判他入獄14日；陳志全則入獄16日。

就着2020年6月4日，立法會進行《國歌法》三讀辯論期間，陳志全被指「潑臭水」一事，陳志全今承認藐視罪，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品罪獲撤回。案情提及，陳志全和保安⼈員推撞時 ，其手上的容器掉在地上，帶有刺⿐惡臭的液體亦從容器中，濺到議員座位旁邊的地上 。液體呈啡⾊ ，有⽩⾊蛆蟲在上⾯爬⾏ 。裁判官指，本案牽涉惡臭液體，判陳志全入獄16日。與上述5月11日發生的案件 刑期分期執行，兩案總刑期為32日。

朱凱廸及陳志全均是泛民初選案中，被判串謀顛覆國家政權罪罪成被告，其中認罪的朱凱廸判囚4年5個月，受審後被定罪的陳志全，判囚6年6個月。兩人正服刑。裁判官考慮到量刑整體性，下令朱凱廸因本案加刑7日，陳志全加刑20日。

案件編號：ESCC 2514/2019、WKCC 3842/2020、WKCC 4003/2020