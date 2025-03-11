台藝人轉發「台灣省」貼文　陸委會促停止傷害主權

多名台灣藝人日前在大陸社交平台轉發官媒貼文，表態支持稱呼台灣為「中國台灣省」。台灣陸委會主委邱垂正周二（11日）再次批評相關藝人配合北京當局統戰，針對是否與大陸黨政軍合作，或申領大陸身份證，將對相關藝人依規查處。

邱垂正出席立法院會議前接受媒體訪問稱，過去一些藝人只是唱頌大陸，這次是直接損害中華民國的主權，絕大多數台灣人民都相當反感和感到羞恥。他指這些藝人的政治表態變本加厲，也傷害栽培養育他們的這塊土地。至於馬英九基金會去年邀陸生團赴台參訪，有陸生受訪時使用「中國台北」字眼，馬英九周一到內政部移民署說明。邱垂正表示，政府正面看待遵守規範、對等尊嚴、健康永續的交流，也會提供必要協助，若有違反兩岸規範，都會依照行政程序法邀集各機關處置。針對上述事件，內政部在收集各方意見後，將作出最後決定。

台灣時尚網紅作家蔡潔米近日也因稱台灣為「中國台灣省」，遭當地時尚雜誌和合作品牌終止合作，蔡潔米目前已關閉其社交平台Instagram廣播專區的回覆功能。在Ig擁有14.5萬粉絲的蔡潔米日前發文稱：「台灣是中國的一部分沒有錯，這是國際上的普遍認知，但本省部分民眾不敢面對這個國際現實。」ELLE Taiwan其後在Ig發聲明指，與她已無合作關係，她已非其專欄作家，也與公司沒商業合作。另一女性私密保養品品牌Amor Fati則在Facebook發聲明表示，原計劃與蔡潔米合作，但經內部審慎評估後決定不合作，認為她試圖以KOL身份影響台灣人的認知，誤導視聽，不會與不尊重台灣主權的對象合作。