理大舉行DeepSeek論壇　探討AI最新發展

香港理工大學高等研究院今日(11日)舉辦首場「研究與創新公共論壇」，以「DeepSeek及更遠的未來」為主題，由計算機及數學科學學院副院長(環球事務)及電子計算學系教授楊紅霞擔任主講嘉賓，探討人工智能的最新發展。

中國內地初創公司DeepSeek開發的人工智能大模型，憑藉低成本、高效能及開源模型的優勢在全球獲得廣泛讚譽，顛覆了傳統人工智能模型訓練「演算力至上」的邏輯。楊紅霞於論壇中強調生成式人工智能的潛力，並表示生成式人工智能為醫療、金融、製造、零售物流、媒體和時尚等各行業領域帶來了龐大機遇，可應用於醫學影像分析、欺詐檢測、預測性維護、庫存管理、內容創作、設計及行銷等。

她亦回顧了人工智能發展的歷史，與觀眾分享了她在職業生涯中取得的成就，當中包括M6大模型的開發，驗證僅使用512塊圖形處理單元(GPU)即可訓練出具有十萬億參數的模型的可行性。楊紅霞也分享其生成式AI(Co-GenAI)項目如何提高人工智能技術的可及性，並減少對大規模集中計算資源的依賴，徹底改變人工智能的發展，助香港和內地在全球生成式人工智能發展中佔據領先地位。