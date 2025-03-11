清華畢業生赴荷蘭留學失聯　護照手機遺公寓

中國一名清華畢業生去年赴荷蘭留學，上月底傳出失聯，其手機、護照卻被發現遺留在公寓內。更令人不解的是，該留學生所住公寓的門禁系統顯示其最後使用的時間，在閉路電視畫面卻未見其進出。

現年23歲的清華畢業生羅生門，去年赴阿姆斯特丹大學邏輯語言計算研究所攻讀碩士。上月23日晚，有同學在其所住公寓附近超市見過他，隨後卻不知所終。上周五（7日），羅生門在荷蘭的親屬曾到其公寓查看，發現其護照、手機。據羅生門的親屬表示，羅生門此前從未曾失聯。羅生門所在研究院曾發郵件尋人，內容指其失聯前無異常表現。其友人也在社交媒體發布尋人啟事，目前當地警方已介入。

羅父對內媒表示，兒子失聯一事存在兩大異常。首先是羅生門隨身物品被發現完好存放在公寓，這完全違背當代青年手機不離身的生活常態。此外，警方數據顯示，羅生門所住公寓的門禁系統最後一次使用時間為2月23日凌晨2時12分，但在該段時間，閉路電視畫面並未捕捉到其進出。加上羅門生同晚被目睹現身超市，羅父因此懷疑最後一次使用其門禁卡是另有其人。